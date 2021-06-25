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GeriDiğer Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu
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Haber Giriş: 25.06.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

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Milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da ikinci oldu

Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını sürdüren milli sörfçü Dilara Uralp, İspanya'da katıldığı yarışta ikinciliği elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara Uralp, Barselona'da düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Dilara, 49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda genel sıralamada ise 18. sırada yer aldı.

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