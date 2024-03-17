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Milli oyuncumuz Orkun Kökçü kadro dışı bırakıldı! Açıklamaları çok konuşulmuştu

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#Futbol#Orkun Kökçü#Benfica
Milli oyuncumuz Orkun Kökçü kadro dışı bırakıldı Açıklamaları çok konuşulmuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 21:07

Benfica’da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj sebebiyle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

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Benfica’da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, Portekiz Ligi’nin 26’ncı haftasında oynanacak Casa Pia - Benfica maçının kadrosuna alınmadı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt’in Orkun Kökçü’yü yaptığı açıklamaları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Record’un haberine göre Orkun Kökçü’nün kadro dışı kalmasına sebebiyet veren açıklama şu şekilde:

“Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır.”

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Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla toplamda 34 maçta forma giyerken, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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#Futbol#Orkun Kökçü#Benfica

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