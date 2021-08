Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'na 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti ilk kez ev sahipliği yapacak.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 266 puanla zirvede bulunan Jonathan Rea ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor. İspanya'da podyum için mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu, 263 puanla şampiyonada pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.



Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla organizasyonun İspanya ayağında yarın serbest antrenmanlarda, 21 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama) yarışında, TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ilk yarışında ter dökecek.



Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 22 Ağustos Pazar günü ise TSİ 12.00'de Superpole yarışında, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.



- Can Öncü de Navarra Pisti'nde yarışacak



Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki yükselen performansını İspanya'da sürdürmeye çalışacak.

Navarra Pisti'nde yapılacak sezonun altıncı ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, yarın serbest antrenmanlara katılacak.



Ay-yıldızlı motosikletçi, 21 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 22 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.