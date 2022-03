Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'na hazırlanıyor

Haberin Devamı

2021 sezonunda Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de genel klasmanı 5. sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Can Öncü ve 300 cc'de genel klasman 3.'sü Bahattin Sofuoğlu, bu sezon hazırlıklarını zirvede yer almak için sürdürüyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte çalışan milli motosikletçiler, şampiyonluk hedefliyor. Milli sporcular, farkı takımlarda yer alarak nisan ayında gerçekleşecek olan şampiyonada Türkiye için gaza basacak.



Can Öncü: "Bu yıl şampiyon olmak istiyorum"



Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Can Öncü, "Geçen yıl yapılan son 4 yarışın 2’sinde podyum yapmıştım. Bu yıl yapılan 2 tane test vardı, bunlardan birinde 2. oldum. Son testte de pist rekoru kırarak birinci oldum. Zaten geçen yıl ve bu yılki gelişimlerime baktığım zaman kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Çünkü bu yıl şampiyon olma ihtimalimiz var ve bu yıl şampiyon olmak istiyorum. Antrenmanlarımı sürdürüyorum, bunun için elimden geleni yapacağım. 2 hafta sonra yarışlar var, ilk yarışta da çok sevdiğim bir pist olmamasına rağmen kazanmayı hedefliyorum. Bütün yarışları kazanmak isterim tabii ki ama çok zor bir şey, çünkü dünya şampiyonasında herkes çok hızlı. Ama tabii elimizden gelenin en iyisini yapacağız, hiçbir şey imkansız değil" dedi.



Bahattin Sofuoğlu: "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu"



Hedeflerinden bahseden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise, "Önceki sezon kapandığından beri yeni sezon için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada hep beraber antrenmanlar yapıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında yarıştığımız takımlarımızla da sezon öncesi testlerine gittik ve orada da hazırlıklarımızı tamamladık, güzel sonuçlar aldık. Şu anda son dokunuşları yapmak üzere iki haftamız kaldı. Bu son iki haftada da elimizden geldiğince, en güzel şekilde hazırlanıp sezona güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Hepimiz birbirimizden bir şeyler kazanıyor ve kendimize yeni şeyler katıyoruz. Antrenmanları haftanın her günü yapıyoruz. Rekabeti çok seviyorum, çünkü rekabet insanı geliştiriyor. Tek sürdüğümüz zaman hiçbir işe yaramıyor. Bazen tek sürmek durumunda kalıyoruz, o zamanlarda kendi zamanlayıcımı takıyor ve kendi zamanımla kendim yaşıyorum. Çünkü rekabet olmadığı zaman gelişim olmuyor. O yüzden biz bu rekabetten dolayı çok şanslıyız. Bu sezon Avrupa kategorisinde yarışacağım. Tabii ki şampiyon olmak istiyorum fakat ilk defa gireceğim bir kategori. Motorumu çok seviyorum, hayalimdeki motordu ve takımımı da aynı şekilde. Sevdiğim işi daha çok severek yapacağım. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu, sezona güzel başlarsak inşallah devamı gelecektir. Hedefimin doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım" diye konuştu.