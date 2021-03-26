Milli maçlar ne zaman? (Türkiye -Norveç ve Letonya maçlarının tarihi)

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının sona ermesinin ardından milli ara heyecanı yaşanıyor. A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçını Hollanda ile oynad. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında evinde Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz hafta sonu ise Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.

NORVEÇ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. A Milli Takım, yarın sabah Norveç karşılaşmasının oynanacağı İspanya'nın Malaga kentine gidecek. Ay-yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını bu kentteki La Rosaleda Stadı'nda yapacak. La Rosaleda Stadyumu'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI DETAYLARI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.