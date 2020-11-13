Milli maç ne zaman? Türkiye Rusya maçı için geri sayım başladı

Türkiye Rusya maçı ile Uluslar Ligi mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Gruptan çıkabilmek için son şanslarını deneyecek olan Türkiye, Rusya karşısında mutlak galibiyete odaklandı. Rusya karşısında alacağı 3 puan ile matematiksel olarak şansını sürdürecek olan milli takımımız, en iyi ilk 11 ile sahada olacak. Peki,Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 5'inci Hafta mücadelesinde Türkiye, Rusya ile mücadelede edecek. 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve dar alanda çift kaleli taktik çalışma yaptı.



Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan futbolculara yenilenme programı uygulandı.



Kampa önceki gün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de saha çalışmasında yer aldı.



Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.