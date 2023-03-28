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Milli maç saat kaçta? Türkiye milli maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı

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#Türkiye #Hırvatistan#Milli Maç
Milli maç saat kaçta Türkiye milli maçı hangi kanalda Muhtemel 11ler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 17:26

Türkiye Hırvatistan maçı ile Euro 2024'te milli maç heyecanı devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası arenada pek çok kez karşılaştığı rakibi Hırvatistan, EURO 2024 D Grubu'nda önemli rakipler arasında yer alıyor. D Grubunda çıktığı ilk maçı beraberlikle tamamlayan ve hanesine 1 puan yazdıran Hırvatistan, Türkiye karşısında puan arayacak. İlk maçını 3 puanla kapatan A Milli Takımımız ise hanesine yine bir 3 puan yazdırarak gruptaki ilerleyişini emin adımlarla sürdürmeye çaba gösterecek. Peki, Türkiye Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'leri

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Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Euro 2024 için mücadele eden A Milli Takımımız için Türkiye Hırvatistan maçı, kritik bir önem arz edecek. İlk maçı Ermenistan karşısında galibiyetle tamamlayan Türkiye, Hırvatistan karşısında 3 puan elde ederek gruptaki liderliğini tamamlayacak. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala gözler Euro 2024 Türkiye Hırvatistan maçı saat ve kanal bilgisine çevrildi. Peki, milli maç ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye Hırvatistan maçı hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euro 2024 D Grubu İkinci Hafta mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan'ı konuk edecek. 28 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Türkiye'nin daha önce 10 kez karşı karşıya geldiği Hırvatistan, sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı. 6 karşılaşma berabere biterken, 1 mücadelenin kazananı Türkiye oldu. 

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Oyundan memnun kalmadım, farklı bir maçtı'A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında 2-1'lik skorla kazanılan maçın ardından konuştu.
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MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Hakan, Salih, Cengiz, Kerem, Enes.

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Kovacic, Brozovic, Orsic, Kramaric, Perisic.

ZLATKO DALİC: DÜNYA KUPASI’NDA NASIL 3’ÜNCÜ OLDUĞUMUZU SİZ KENDİNİZE SORUN

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Bursa 3 milyonluk bir şehir, biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası’nda 3’üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun dedi. 

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2’nci maçında Bursa’da Türkiye ile karşılaşacak. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve oyuncu Ivan Perisic, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galler maçına göre Türkiye karşısında kadroda değişiklikler yapabileceklerini belirten Dalic, "Sakat oyuncuların yerine kimin geleceğine son antrenmanla karar vereceğiz. Çünkü Türkiye de Ermenistan’dan yeni geldi. Onların da nasıl bir yorgunlukla karşı karşıya olduğunu bilmiyoruz. Onları da son şekliyle göreceğiz. Biz de illaki değişiklikler olacaktır. Son antrenmana baktıktan sonra isimler belli olacak. Dünya Kupası’ndan sonra düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece Dünya Kupası’nda bütün oyuncular son dakikaya kadar bizlerle birlikte oldu. Bazılarının kendi kulüpleriyle problemleri oldu. Oradaki enerji burada da gerçekleşecektir. Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası’nda 3’üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇI DAHA ZORLU GEÇECEK"

Türkiye ile birçok kez maç yaptıklarını belirten Dalic, "Kişilerle değil, takım olarak değerlendirebiliriz. Türk milli takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor. Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler. Ermenistan maçında da takip ettiğim zaman yine aynı kaliteli şekilde oynadıklarını, kuvvetlerinden hiçbir şey eksilmediğini gördük. Dolayısıyla biz burada kendi oyunumuza bakacağız. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz, onu göreceğiz. Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler’i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı kazanacağımı ümit ediyorum diye konuştu.

TÜRKİYEDEN TEKLİF ALDIM

"Türkiye’den teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Dalic, Arkadaşça teklifler aldım, konuşmalar geçti ancak resmi olmadı. Ben şu an ki konumumdan memnunum. Bir değişiklik düşünmüyorum şeklinde konuştu.

IVAN PERISIC: MAÇ ZOR GEÇECEK

Türkiye maçını değerlendiren Ivan Perisic, Maç zor geçecek. Türkiye’nin nasıl bir tarzının olduğunu biliyoruz. Nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Elimizden geldiğince 3 puanı hanemize yazdırmak için çaba göstereceğiz. Türkiye kaliteli oyunculara sahip. Türkiye kendi seyircisiyle son derece güçlü şekilde bize saldıracaktır. Biz de Hırvatistan olarak puan almak için burada hiçbir şeyden korkmadığımızı göstereceğiz." diye konuştu.(DHA)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Hırvatistan, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Mücadelenin oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesi teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına açık bölümü ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. 

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#Türkiye#Hırvatistan#Milli Maç

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