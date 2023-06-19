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Milli maç ne zaman? Türkiye-Galler milli maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte A Milli Takım maçı ilk 11'leri canlı yayın bilgisi

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#EURO 2024#Avrupa Şampiyonası#Türkiye-Galler
Milli maç ne zaman Türkiye-Galler milli maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak İşte A Milli Takım maçı ilk 11leri canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 20:30

Türkiye-Galler milli maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. A Millî Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. Letonya karşısında 6 puana ulaşarak grupta ilk sırada yer alan Türkiye, Galler maçında galibiyet için mücadele verecek. Grupta Galler ise 3. sırada yer alıyor. A Millî Takımımız kariyerinde Galler ile 8. defa karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Galler'le en son 16 Haziran 2021 tarihinde mücadele etti. 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maçı Galler 2-0 kazanmıştı. Bu akşam oynanacak Türkiye milli maçı şifresiz ekranlarda olacak. Peki Türkiye-Galler saat kaçta, hangi kanalda? Galler-Türkiye milli maçı şifresiz mi? İşte milli maç canlı yayın bilgileri...

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A Milli Takımı, Galler'i Samsun'da konuk edecek. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca yönetecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, kariyerinde Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek. Millîler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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A Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bu akşam Galler ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

 

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#EURO 2024#Avrupa Şampiyonası#Türkiye-Galler

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