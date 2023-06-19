Milli maç ne zaman? Türkiye-Galler milli maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte A Milli Takım maçı ilk 11'leri canlı yayın bilgisi

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A Milli Takımı, Galler'i Samsun'da konuk edecek. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca yönetecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, kariyerinde Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek. Millîler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı. Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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A Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bu akşam Galler ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James.