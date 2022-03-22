MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?: Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Portekiz Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak ve Türkiye saati ile 22:45’te başlayacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşma öncesi ev sahibi takımda Pepe şoku yaşanıyor.

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan tecrübeli savunmacı Pepe, A Milli Takımımızla oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

Teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği 25 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

Türkiye maçı öncesi Portekizli Jota'dan A Milli Takım değerlendirmesi! "Kolay rakip değil..."

Portekizli futbolcu Diogo Jota, Türkiye maçıyla ilgili olarak, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" dedi.

Portekiz’in Liverpool’da forma giyen tecrübeli hücumcusu Diogo Jota, perşembe günü Türkiye’yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Portekiz’in olmadığı bir Dünya Kupası’nı hayal edemediğini belirten Jota, "Portekiz için oynadığımızın farkında olmalıyız. açıkçası sorumluluk hissediyoruz. İdeal değil ancak içinde olduğumuz durum bu. Portekiz’siz bir Dünya Kupası hayal edemiyorum. Bu konuda düşünmemeye çalışıyoruz. Dünya Kupası’na gidemezsek kimse için iyi olmayacak. Bunun olmaması için sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.