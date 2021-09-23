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Milli maç ne zaman? İşte Türkiye-Norveç maçının tarih bilgisi

#Milli Maç Ne Zaman?#Türkiye-Norveç Maçı
Milli maç ne zaman İşte Türkiye-Norveç maçının tarih bilgisi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilmişti. Bu gelişmenin ardından merak edilen bir diğer karşılaşma ise milli takımımızın sahasında yapacağı Norveç müsabakası oldu. Peki, Milli maç ne zaman?

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Türkiye-Norveç maçı hakkındaki araştırmalar son günlerde yoğunluk kazandı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 11 puanla üçüncü sıraya geriledi. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi. İşte, Türkiye-Norveç maçının ayrıntıları

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

HOLLANDA'YA 2 MAÇ SONRA KAYBETTİK

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

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