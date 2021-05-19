Milli maç ne zaman? İşte hazırlık maçlarının tarihi

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarına Antalya'da başlıyor. Milli takım, EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde 3 özel maç yapacak.

Milliler Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi. Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç yapacak. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek.