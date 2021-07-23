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GeriTokyo2020 Milli kürekçi Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) branşında çeyrek finale yükseldi
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Milli kürekçi Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) branşında çeyrek finale yükseldi

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Milli kürekçi Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) branşında çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı.

Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

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