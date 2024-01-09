Milli kaleci Doğan Alemdar, Spor Arena'ya açıkladı: 'Dört büyüklerden teklif geldi!' | 'PSG için keşke diyorum'

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Kayserispor altyapısında yetişen ve henüz 18 yaşındayken Süper Lig’de başarılı performansıyla adından söz ettiren Doğan Alemdar, 2021 yılında 3,5 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e transfer oldu. 2 sene forma giydiği Fransız ekibinde toplam 23 maça çıkan Alemdar, sezon başında Troyes’a kiralandı. A Milli Takım formasını 2 kez giyen 21 yaşındaki genç yıldız adayı; Süper Lig’deki günleri, Fransa’ya uzanan serüveni, Rennes ve Troyes takımlarındaki hedefleri ve EURO 2024 heyecanıyla ilgili düşüncelerini samimi bir şekilde aktardı.

“TRABZONSPOR MAÇINDAN 1 GÜN ÖNCE İLK 11’DE OYNAYACAĞIMIN HABERİNİ ALMIŞTIM”





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Soru: Süper Lig’deki ilk maçına 18 yaşındayken Trabzonspor’a karşı oynadığınız maçta çıkmıştın. Genç yaşta böyle zorlu bir maçta yaşadığın tecrübeyle ilgili neler anlatmak istersin?

Doğan Alemdar: O anın hissi ve duyguları anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel bir duyguydu. Aslında bana bu şans corona döneminde denk gelmişti ve daha 18 yaşındaydım. 18 yaşındaki bir genç olarak hayalimde olan şeylerden biriydi. Kayserispor’un altyapısında forma giymiş ve A takımda 2-3 sene profesyonel olarak bulunmuştum ama ne zaman şans geleceği belli olmayan bir durum vardı. Ve bu corona sürecinde kaleci Silviu Lung’un sakatlanmış, İsmail Çipe ağabeyim covid olmuştu. Onun sonrasında maçtan 1 gün önce ilk 11’de oynayacağımın haberini almıştım. Maçtan önceki gece sürekli maçı düşünüyorsun ve ‘Yarın ne yapacağım’ diyorsun. Düşündükçe kalbin çarpıyor, çok güzel bir duyguydu. O maçta oynamak çok güzel bir duyguydu. Trabzonspor’a karşı oynamıştım ve ilk maçımda gol yememek önemliydi. Ayrıca gelecek açısından iyi oynamak önemliydi. Benim adıma çok güzel hisleri ve duyguları vardı. Kayseri şehrinde doğdum ve şehrimin takımının altyapısında forma giydim. Çok da gururlu ve mutluyum.

Soru: 2020/21 sezonunda Beşiktaş'a karşı oynadığın maçta eski takım arkadaşın Bernard Mensah’ın penaltısını kurtarmış, Süper Lig'in penaltı kurtaran en genç kalecisi olmuştun. Penaltılarla ilgili özel bir çalışma yapıyor musun?

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Doğan Alemdar: Aslında antrenmanlardan sonra sürekli penaltı ve cepheden şutlar çalışıyorduk. Bu çalıştığımız isimlerden biri de Bernard Mensah’dı. O Kayserispor’dayken onunla beraber çalışırdık. Onu çok iyi tanıyordum. O esnada çok endişeliydi. Çünkü onun için de kolay değildi, karşınızda sürekli çalıştığınız takım arkadaşınız vardı. O, atış anında sürekli kaleciyi beklerdi. Ben de son ana kadar bekledim ve hangi köşeye vuracağını hissettim. Topu çıkararak galip gelen taraf ben olmuştum. Çok güzel bir duyguydu ve evimizde oynadığımız bir maçtı. O duygu anlatılmaz.

“RENNES HARİCİNDE O DÖNEM BENİ İSTEYEN BAŞKA TAKIMLAR DA VARDI”





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Soru: Kayserispor’da toplam 31 maçta forma giydikten sonra Süper Lig ve Avrupa takımlarının dikkatini çekmiştin. Rennes’e transferin nasıl gerçekleşti?

Doğan Alemdar: Aslında beni isteyen başka takımlar da vardı. O dönem başkanımız Berna Gözbaşı, bu konuda bana çok yardımcı ve destekçi oldu. Mesela Kayserispor’da oynama açısından hocalarla ilişki kurarak oynamamı sürekli ön plana getirdi. Sürekli bana destek oldu. Bu süreçte Berna başkanımızın çok büyük etkisi var. Ona buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü süreci çok iyi yönetti. Transfer teklifinde bulunan başka kulüpler de vardı. Rennes Kulübü, genç kalecileri ve futbolcuları yetiştiren bir kulüptü. Dünyaca ünlü büyük takımlara genç oyuncular göndermişti. Bu da benim adıma önemli bir plan olacaktı. Başkanımızın da buna sıcak bakmasıyla birlikte bu transfer gerçekleşti. Covid sonrasında oynadığımız sezonda ilk maçta Altay’a karşı oynadım ve sonrasında bu transferim gerçekleşmişti. Çok mutluyum, şehrime ve Kayserispor’a para kazandırarak gittim. Bu benim adıma önemli bir şeydi. 18 yaşındasınız ve Avrupa’ya gidiyorsunuz. Büyük bir kulübe geliyorum. Rennes, benim adıma çok büyük bir kulüp. Avrupa’ya çok sayıda giden isimlerimiz olmuyordu. Şu anda da baktığınızda Türk futbolunda çok genç kaleciler ve oyuncular çıkıyor. Bu da ülkemiz adına çok güzel bir duygu.

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“4 BÜYÜKLERDEN İSTEYEN KULÜPLER OLMUŞTU AMA AVRUPA’YA GİTME HAYALİM VARDI”





Soru: Rennes haricinde o dönem Süper Lig ve Avrupa’dan hangi takımlar seni transfer etmek istedi? 4 büyüklerle ismin uzun süre anılmıştı.

Doğan Alemdar: O dönem ismimin anıldığı birçok takım vardı. Türkiye’de, 4 büyüklerden isteyen kulüpler vardı. Ama bu süreçte Berna başkanımızla sürekli konuşuyorduk ve Avrupa’ya gitme hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdik çünkü başkanımız da onu istiyordu ve Türkiye’ye sıcak bakmıyordu. 31 maç oynadıktan sonra benim için de güzel bir sezon geçince Avrupa kapıları daha çabuk ve kolay açıldı. Biliyorsunuz 18 yaşındaki genç bir oyuncuyu Avrupa’daki scoutlar takip ediyor. Bu da güzel bir duyguydu. Diğer takımlar da istedi ama biz buna daha sıcak baktık. Bunun daha hayırlı olacağını düşünerek Rennes Kulübüne geldim.

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“PSG MAÇINI HALA ‘KEŞKE KAZANSAYDIK’ DİYORUM”

Soru: Rennes’de oynadığın dönem Messi, Mbappe, Di Maria, Icardi’ye karşı oynadığın bir maç vardı. Genç yaşta bu isimlere karşı kaleyi korumak nasıl bir duyguydu? Sana tecrübe olarak neler kattı?

Doğan Alemdar: Öncelikle Rennes Kulübünün de Fransa’da çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kalecimiz Afrika Kupası’nda olduğu için bana PSG maçında şans gelmişti. 5 maçlık bir sürecim vardı ve forma rekabetine girmem için bunu iyi değerlendirmem gerekiyordu. Sahaya ilk çıktığımda çok güzel bir duygu vardı. Heyecanım maç içinde geçiyor, maçın başındaki gibi heyecan kalmıyor. Biliyorsunuz PSG, dünyanın en büyük takımlarından birisi. Dünya yıldızlarına karşı oynamak çok güzel bir duyguydu. Ama son dakikalarda gol yediğimiz golle maçı kaybettiğimiz için ayrı bir üzüntü yaşamıştım. Ben de kazanmak isterdim veya maç berabere de bitebilirdi. 90 dakika mücadele edip uzatmalarda gol yediğin için üzüntü yaşıyorsun. Dönüp baktığımda geçmişte güzel bir anı olarak kalıyor. Ama hala ‘Keşke kazansaydık’ diyorum.

“BRUNO GENESİO, GENÇ OYUNCUYU GÖZÜ KAPALI OYNATAN BİR HOCAYDI”





Soru: Rennes’de beraber çalıştığın Fransızların önemli ismi teknik direktör Bruno Génésio’nun futboluna olan etkisini değerlendirir misin?

Doğan Alemdar: Bruno Genesio, genç isimleri çıkaran ve oynatan, iyi futbolcunun yaşına bakmayan, genç oyuncuyu gözü kapalı oynatan bir hocaydı. Futbola bakış açısı ve oynattığı futbol, taktiksel olarak bence çok üst seviyedeydi. Günümüz futbolundaki teknik ve taktiklerle olsun bence futbol adına sürekli kendini geliştiren bir isimdi.

“STEVE MANDANDA, ELİNDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORDU”

Soru: Rennes kalecisi Mandanda’nın tecrübesi, onunla oynadığında sana neler kattı?

Doğan Alemdar: Steve Mandanda, tecrübeli bir isim. Şu anda hala Rennes Kulübünde forma giyiyor ve 38 yaşında. Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyiyor. Saha içinde topu tutma şeklinden pozisyonları bana açıklamasına kadar elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordu.

“RENNES’LE 2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMEM VAR, ORADA DA FORMA GİYMEK İSTİYORUM”

Soru: Sezon başında 1 yıllığına Troyes’a transfer oldun. Troyes’deki günlerin nasıl geçiyor? Ayrıca Rennes’e döndüğündeki hedeflerinden bahseder misin?

Doğan Alemdar: Şu anda 1 yıllığına buraya kiralık olarak geldim. İkinci devre başladı. Zamanım sürekli ev-futbol-kulüp arasında geçiyor. Yurt dışında pek sosyal hayat yok. İzin günlerinde arkadaşlarımla ve ailemle bazen Paris’i geziyoruz. Burada biraz daha futbol odaklı bir hayat var ve sürekli futbolla içli dışlı oluyoruz. Rennes’le 2027 yılına kadar sözleşmem var. İnşallah burada sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum. İkinci devreyi kendimi geliştirerek ve kendimi göstererek daha iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyorum. İnşallah Rennes’e dönüp orada da forma giymeyi planlıyorum.

“KALECİ EDOUARD MENDY VE PETR CECH DE RENNES’DE OYNAMIŞTI”

Soru: Camavinga, Edouard Mendy, Petr Cech, Ousmane Dembele ve Jeremy Doku gibi oyuncular Rennes’den çıkmıştı. Rennes’in bu konuda genç oyunculara avantaj sağladığını düşünüyor musun? Senin de ileride formasını giymek istediğin bir dünya devi bulunuyor mu?

Doğan Alemdar: Bu saydığınız isimler Rennes forması giymiş ve burada oynamış. Ve hala dünya futbolunda oynamaya devam eden isimler var. İsim olarak Rennes Kulübünden çıkmışlar. Bu güzel bir görüntü ve his. Benim de tabii ki oynamak istediğim takımlar var. İnşallah onu da başarmak istiyorum. O da biraz kendimde kalsın. Onu başardığım gün açıklama hayalim var. Edouard Mendy ve Petr Cech’in de Rennes’de oynadığını biliyordum. Edouard Mendy, ben Rennes’e gitmeden 1 sene önce Chelsea’ye transfer olmuştu. Petr Cech de aynı şekilde Chelsea’ye transfer olmuştu. Bu da bir kalecinin oynadığı zaman nerelere transfer olacağını gösteriyor. Benim de hayalim var, umarım ben de başarabilirim.

“İNŞALLAH GELECEK SEZON BERTUĞ İLE RENNES FORMASI GİYMEK NASİP OLUR”

Soru: Sezon başında Rennes’e transfer olan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın transferi hakkında ne düşünüyorsun? Onunla konuşup tavsiyelerde bulunuyor musun?

Doğan Alemdar: Bertuğ, benim öz kardeşim gibi. Bir şeye ihtiyacı olduğunda her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Fransa’da 3.senem. Bazen Fransızca ’ya ihtiyacı oluyor, benim de biraz Fransızcam var. Fransızcamı geliştirdim. Onun da İngilizcesi var ama biliyorsunuz Fransa’da pek fazla İngilizce konuşulmuyor. Bertuğ, buraya geldiği için ayrıca çok mutluyum. Onun için de güzel bir fırsat ve şans. İnşallah o da başarılı olur ve gelecek sezon onunla birlikte Rennes Kulübü'nde forma giymek nasip olur.

“ÖZELLİKLE ALMAN KALECİ MANUEL NEUER’İ ÖRNEK ALIYORUM”

Soru: Türk ve dünya futbolundan örnek aldığın bir kaleci var mı?

Doğan Alemdar: Özellikle Alman kaleci Manuel Neuer’i örnek alıyorum. Özellikleri, ayakları, tekniği, kurtarışı açısından onu örnek alıyorum. Manuel Neuer, ekstra özellikleri bulunan ve üst seviyede olan bir oyuncu.

“ALTAY AĞABEYİN M.UNİTED’A TRANSFER OLMASINA ÇOK MUTLU OLDUM”

Soru: Türk futbolunda senin gibi potansiyeli olan bir başka kalecimiz Altay Bayındır, sezon başında Manchester United’ın yolunu tutmuştu. Altay Bayındır’ın transferi ve Türk kalecilerimizin potansiyeli hakkında ne düşünüyorsun?

Doğan Alemdar: Altay ağabey için çok mutlu oldum. O da bizim için gurur verici. Manchester United’a transfer olması ve orada forma giymesinden dolayı onun adına çok mutlu oldum. Şu an hala ülkemizden genç kaleciler çıkıyor. Bu bizim için çok önemli. İnşallah da çıkmaya devam eder ve herkes Avrupa’ya gider. En büyük yerlerde, en iyi şekilde ülkemizi temsil ederler. Onları da en güzel yerlerde izleriz.

“ÜLKEMİN FORMASINI GİYECEK OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU”





Soru: A Milli Futbol Takımımıza ilk olarak Stefan Kuntz döneminde davet edilmiştin. A Milli Takıma davet aldığın andaki ilk duyguların nasıldı?

Doğan Alemdar: Bir cuma günüydü, çok iyi hatırlıyorum. Şu an hala gözümün önünde. Öğleden sonra antrenman vardı, kulübe girecektim. Kadronun açıklandığına yönelik telefon geldi ve tebrik mesajları aldım. İlk ailemle paylaştım zaten. Direk annemi aradım, onunla paylaştım. Çok güzel ve gurur vericiydi. Çünkü A Milli Takım’ın üzerinde bir şey yok. Ülkemin formasını giyecek olmak çok güzel bir duyguydu. Stefan Hocamız çağırmıştı ve maçlarda şans verip oynatmıştı. Kenan Koçak Hocamız da çok yardımcı olmuştu bize. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bana güvenerek milli takım formasını verdiler ve oynattılar.

“İNŞALLAH BEN DE EURO 2024’TE BULUNURUM VE O ATMOSFERİ YAŞARIM”

Soru: Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024’te mücadele edeceksiniz. Öncelikle Montella’nın takım yönetimi ve EURO 2024’teki şansımız ile ilgili ne söylemek istersin? Montella’dan beklentilerin nelerdir?

Doğan Alemdar: Euro 2024’te inşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kupalar kaldırırız. Ülkemiz adına çok önemli. Bunun gururu tarif edilemez. Montella Hocamız, ilk geldiğinde kampa beni de çağırmıştı. Hocamıza da buradan teşekkür ediyorum. Oynattığı futbol bilgisini kazandığımız maçlarda gördük. Maçları kazanmak, gruptan çıkmak ve ülkemizi Euro 2024’te temsil etmek ülke puanı adına çok önemliydi. Almanya, oradaki Türk taraftarlarımızdan dolayı evimiz gibi. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah orada güzel kupalar ve başarılar yakalarız. İnşallah ben de orada bulunurum ve o atmosferi yaşarım. İnşallah bu olur ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz.