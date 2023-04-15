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Milli halterci Cansu Bektaş’tan koparmada altın madalya

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#Halter#Cansu Bektaş#Spor
Milli halterci Cansu Bektaş’tan koparmada altın madalya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 18:50

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 45 kiloda yarışan milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa Gençler Rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan’da düzenlenen şampiyonada Bektaş, 45 kiloda podyuma çıktı. Koparmadaki son hakkında 72 kilo kaldıran Cansu Bektaş, altın madalyaya uzandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş'ı kutladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 45 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Cansu Bektaş, koparmadaki 72 kiloluk kaldırışıyla gençler rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum.

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#Halter#Cansu Bektaş#Spor

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