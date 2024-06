Milli güreşçi Taha Akgül'ün gözü ikinci Olimpiyat zaferinde!

Haberin Devamı

2024 Paris Olimpiyatları’nda mindere çıkacak olan Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlara fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olduğunu belirten Akgül, “Serbest güreş olarak aslında kalifikasyon müsabakalarında istediğimizi tam anlamıyla elde edemedik. İbrahim Çiftçi ile ben 2 tane vize alabildik. Dağıstanlı sporcuların tüm dünyaya dağılmasını buna sebep olarak gösterebilirim. Kendi kilomuzda bir tane Rus, Dağıstanlı sporcuyla yarışmıyoruz. Tüm ülkeler Dağıstanlı sporcuları transfer etti. Pasaport ve vatandaşlık verip yarıştırıyorlar. Şu an sıkletlerde 10’un üzerinde Dağıstanlı sporcuyla yarışıyoruz. Bu da serbest güreşi biraz etkilemeye başladı. Olimpiyatlara 97 ve 120 kiloda sadece ağırsıkletler gidebiliyor. Beraber gideceğiz ama biraz sayı anlamında sıkıntımız var. Takım kalabalık olduğu zaman stresi paylaşabiliyorsun. Bu anlamda biraz yalnız kaldık ama önemli değil. Biz bunun da üstesinden gelebiliriz. Bu olimpiyat böyle oldu. Olimpiyatlara, grekoromen takımımız 4, kadın takımımız 5 kişi gidiyor. Onlar sayı anlamında daha iyi durumlar. Grekoromen takımımızın daha iyi başarılar elde edeceğini düşünüyorum çünkü sayıları daha fazla. İnşallah ben grekoromende 2-3 madalya bekliyorum. Bizde de İbrahim Çiftçi bir sürpriz yapabilir, niye olmasın? Açık konuşmak gerekirse kendisi benim çırağımdır. 97 kilo çok zor bir sıklet, çok iyi rakipler var. İşi zor. Benim de işim yine aynı şekilde zor. Bunun için de idmanda varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

"2’NCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLACAĞIM İNŞALLAH"

Dünyada, olimpiyatlara katılan en tecrübeli sporculardan biri olduğunu kaydeden Akgül, “Olimpiyatlara kısa bir süre kaldı. En hazır şekilde nasıl gideceksek o şekilde gideceğiz. Zaten bütün sporcular oraya fiziksel olarak hazır şekilde gelecek. Önemli olan orada bizim psikolojimiz. Bütün sporcular zaten bir şekilde hazırlanıyor oraya ama psikolojik olarak bazıları kaldırıyor bazıları kaldıramayabiliyor. Biz inşallah kaldıran tarafta oluruz. Çünkü tecrübeliyiz ve daha önce bunu yaşadık. Olimpiyatlarda psikolojik taraf daha ağır basacak. Ben de takımın en tecrübeli isimlerden biri olarak bunun üstesinden gelebilir, bu yükün altından kalkabilirim inşallah. Bunu orada avantaja çevireceğim ve 2’nci kez olimpiyat şampiyon olacağım inşallah” ifadelerinde bulundu.

“GÜREŞİ BIRAKTIKTAN SONRA DA SPORUN İÇİNDE OLACAĞIM”

Sporu bıraktıktan sonra mütevazı bir yaşam düşündüğünü dile getiren Akgül, “Bıraktıktan sonra artık ailemle vakit geçirmek istiyorum. Bu demek değil ki kenara çekileceğiz, artık güreşin hiçbir yerinde olmayacağız. Biz zaten şu anda ASKİ Spor’da yönetici konumundayız. Aynı zamanda Spor Bakanlığımıza da spor müşaviriyiz. Bakanımızın danışmanı konumundayız. Orada da bir misyonumuz var ama şu an faal değil tabii ki. Sporu bıraktığımızda tabii ki biz yine güreşin, sporun içerisinde olacağız. Kazandığımız başarıları, kazandığımız bu tecrübeyi inşallah kardeşlerimize aktarmaya çalışacağız. Devletimiz, büyüklerimiz gerekli görevleri bize layık gördükleri takdirde elimizden geleni yapacağız. Çünkü niye; bizim artık bir koltuktan ya da bir yerden güç alacak durumumuz yok. Şükür ki Yaradan bize her şeyi nasip etmiş. Biz zaten Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonu olarak en büyük gücü elde etmişiz, maddi ve manevi anlamda. Bize koltuğun katabileceği Allah’a şükür hiçbir şey yok. O yüzden bizim işimiz, insanlara, altyapıdan gelen genç kardeşlerimize faydalı olmak. Çünkü biz eksikleri oradan görerek geldik. Görüş eğitiminden, olimpiyat şampiyonluğuna uzanan sıfırdan zirveyi görmüş, hatta eksiden zirveyi görmüş bir kariyer var. Her şeyini yaşadık. O yüzden devletimizin bütün imkanlarını o altyapıdaki genç kardeşlerimize dokunacak şekilde ayarlayabilmek, onlara dokunabilmek ve onlara ulaşabilmek bizim misyonumuz olacak. Dediğim gibi koltuktan kesinlikle bize gelecek bir güç olmaz. Bizim koltuğa katacağımız bir güç olur. Biz bunun farkındayız. Büyüklerimiz layık gördükleri takdirde, camiamız bize gerekli görevi layık gördüğü takdirde biz de her yere inşallah gövdemizi koyarız. O süreç geldiğinde buna da hazırız, hiçbir zaman da çekilmeyiz. Olimpiyattan sonra bakacağız, değerlendireceğiz süreci. Ona göre de adımlarımızı atacağız inşallah” dedi.

"ŞAMPİYONLUK GENİMİZDE VAR"

Güreşi bıraktıktan sonra alttan yeni şampiyonların yetişeceği inancına sahip olduğunu belirten Akgül, “Kısa vadede zor görünüyor. Özellikle ağır sıklette bir anda, o kadar başarıyı elde edebilmek gerçekten çok zor. Şu an sıfırdan başlansa, bizim rekorlarımızı geçmek için 13-14 yıl lazım. Bizim ülkemizde güreşte yetenekli sporcular her zaman çıkar ama tesadüfi. Yani sistemin getirdiği bir başarı değildir de tesadüf bir yetenek gelir. Çünkü şampiyonluk bizim genimizde var bu ben bunun da çıkacağına inanıyorum. Biz güreşi bıraksak da çıkacaktır. Belki 5, belki 10 belki de 15 yıl sonra. Nasıl ki biz Rıza’yla beraber 100 senelik tarihi rekorları kırdıysak. Yani 100 yılda biri gelinebilen bir olay olduysa bizim başarılarımız, bizden sonra da gelecektir. Bunlar tarihi rekorlar çünkü. Şuan alttan yetişen çok yetenekli kardeşlerimiz var. Biz onlardan efsanevi olabilecek performanslar bekliyoruz. Alt yapıdan çıkanlar, Avrupa şampiyonu olanlar oldu. Efsane olmak kolay olmuyor. Onun sürekliliğini sağlamak da kolay olmuyor artı o da herkese nasip olmuyor. Ama bizim ülkemizde çıkacaktır ve ben buna inanıyorum. Bekleyeceğiz, onlara destek olacağız. Her zaman onların yanlarında olacağız. Bu ülke şampiyonsuz kalmaz” diye konuştu.