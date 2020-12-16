MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMilli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
GeriDiğer Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 16.12.2020 - 00:19 | Son Güncelleme:

Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Abone Olgoogle-news

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.

Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.

Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle