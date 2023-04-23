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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu

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#Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası#Burhan Akbudak#Güreş
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 21:17

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 3-3’lük skorla mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Hırvatistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Burhan Akbudak'tan geldi.

Şampiyonaya 1/8 turundan başlayan Burhan Akbudak, Sırp rakibi Branko Kovacevic’i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Burhan Akbudak, Alman Roland Schwarz ile karşılaştı. Burhan, Alman rakibini de aynı skorla 9-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaşan Burhan Akbudak, rakibini 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Burhan, Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 3-3’lük skorla mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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#Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası#Burhan Akbudak#Güreş

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