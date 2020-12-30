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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
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Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İzinli olduğu için geldiği memleketi Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir süre sohbet etti.

Yusuf Yazıcı, ziyareti anısına Metin Alper'e 12 numaralı imzalı formasını, Alper de Yazıcı'ya fincan takımı hediye etti.

Milli futbolcunun ziyareti, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı... Avrupa'daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon'umuzun evladı Emniyetimizi ziyarete geldi..." ifadeleriyle paylaşıldı.

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