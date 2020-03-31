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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Milli dayanışma kampanyasına katılan ilk kulüp Başakşehir oldu!

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Milli dayanışma kampanyasına katılan ilk kulüp Başakşehir oldu!
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Medipol Başakşehir, milli dayanışma kampanyasına yönetim kurulundan 1 milyon 14 bin TL; futbolcular, teknik ekip ve personelden ise 1 milyon TL ile toplamda 2 milyon 14 bin TL ile katılım gösterildiğini açıkladı.

Başakşehir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak tam destek veriyoruz.

Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL; futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

Milli dayanışma kampanyasına katılan ilk kulüp Başakşehir oldu

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