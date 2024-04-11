Milli dalgıç Serkan Toprak, evde egzersiz yaptığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Salı günü saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir’den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi’ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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30 KAÇAK GÖÇMENİ KURTARMIŞTI

45 yaşında hayatını kaybeden Serkan Toprak, 2019 yılında Assos açıklarında dalış antrenmanı yaparken Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 30 kaçak göçmeni yola devam etmelerine botun dayanamayacağı konusunda uyarmış ve Sahil Güvenlik görevlilerince kaçak göçmenlerin kurtarılmasına yardımcı olmuştu.

"SEN BENİM HER ZAMAN ŞAMPİYONUM OLARAK KALACAKSIN"

Serkan Toprak'ın kızı Toprak Toprak, hayatını kaybeden babası için 'Benim güzeller güzeli canım babam. Mekanın cennet olsun. Sen benim her zaman şampiyonum olarak kalacaksın." paylaşımını yaptı.