Milli curling’ciler hayran bıraktı

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Türkiye Kadın Milli Takımı, Kanada ile Dünya Curling Şampiyonası’nda karşı karşıya geldi. Türk milli takımı Kanada karşısında mağlup olsa da Kanada basını Türk curling oyuncularından övgüyle söz etti. Kanadalı Toronto Sun gazetesi, Türk takımının lideri Dilşat Yıldız ile birinci, ikinci ve üçüncü oyuncular Öznur Polat, Berfin Şengül ve Ayşe Gözütok’un Erzurum ve Erzincan şehirlerinden geldiğini yazdı. Kanada’nın ilk kez Türk ekibiyle yarıştığı belirtilerek, “Curling’in uluslararası alanda yayıldığının bir işareti” denildi.

Dilşat Yıldız’a karşı yarışan Manitoba eyaletinden Kanadalı oyuncu Kerri Einarson, “Büyük vuruşlar yaptılar. Kesinlikle bastıran bir takım ve kolaylıkla galibiyet kazanmadık. Bu seviyede yarışan herhangi biri gibiler” değerlendirmesinde bulundu. Aynı haberde, “Bu ekip uluslararası oyunlarda yeni değil” denilerek, Dilşat Yıldız ile Öznur Polat’ın öğretmenlik yaptığı, 7 yıldır birlikte yarıştığı ve her sezon Avrupa şampiyonalarında mücadele ettiği belirtildi.

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‘ONLARLA YARIŞMAK GÜZELDİ’

2019’a kadar B turnuvasında yarışan ekibin, 2021 yılında A turnuvasına geçtiği vurgulandı. Kanadalı ekibin üçüncü oyuncusu Val Sweeting de, “Türk ekibin üçüncü oyuncusu bayağı iyiydi ve sürekli üstte olmak zorunda kaldım. Epey baskı yaptık ve birkaç hata da yaptık. Onlarla yarışmak çok güzeldi” değerlendirmesinde bulundu.