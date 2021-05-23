MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMilli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya
GeriDiğer Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
Haber Giriş: 23.05.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda Mert Efe Kılıçer, gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı turnuvada milli sporcu Ahmet Burak Ekici ise gençler kategorisi atlama masası aletinde gümüş madalya elde etti.
Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Metehan Kartın, paralel aletinde bronz madalya aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi