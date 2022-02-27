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Milli basketbolcular taraftarı maça davet etti! Hakemleri de yeneriz Yunanistan'ı da

#A Milli Basketbol Takımı#Yunanistan#Basketbol
Milli basketbolcular taraftarı maça davet etti Hakemleri de yeneriz Yunanistanı da

Komşu’da tartışmalı bir faul sonrası mağlup olan milli takım moral bozmuyor. Talihsiz yenilgiyi ardında bırakan 12 Dev Adam gözünü yarın Yunanistan’la oynayacağı ikinci maça çevirdi. Basketbol severlere seslenen Melih Mahmutoğlu “İsterse 4-5 tane hakem gelsin sorun değil. Biz orada onları yenebilecek güçteyiz, zaten bugün gösterdik” diye konuştu.

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2013 FIBA Dünya Kupası elemelerinde zorlu Yunanistan deplasmanında galibiyetin kıyısından dönen Basketbol Milli Takımı’nda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor... Maçta bir ara 15 sayı geriye düşen Milli Takım sonrasında Melih Mahmutoğlu önderliğinde muhteşem bir geri dönüşe imza atmış, son saniyelere de 71-70 önde girmişti. Son hücumundan faydalanamayan ay yıldızlı ekibimizde Samet Geyik’in, savunma ribaundu alan Kostas Papanikolaou’ya rakip boyalı alanda yaptığı savunmaya ‘faul’ düdüğü çalan hakemler bu tartış malı kararla maçın önüne geçti. Papanikolaou iki serbest atışı da sayıya çevirirken Larkin’le son hücumdan faydalanamayan Milli Takımımız 3. maçında 2. yenilgisini aldı.

iLK ÜÇ ÇIKIYOR

Dört takımın yer aldığı grupta ilk üç sırayı alan ekipler ikinci tura yükselecek. Milli Takım’ın güçlü kadrosu ve deneyimi ile bir üst tura geçmesine kesin gözüyle bakılsa da bir sonraki tura burada alınan puanlarla gidildiğinden her bir maçın büyük önemi bulunuyor. Ay yıldızlı
ekip bu bağlamda yarın İstanbul’da Yunanistan’la oynayacağı ikinci maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik maçta taraftarların desteği de büyük önem taşırken milli basketbolcular tüm basketbol severleri yarın 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maça davet etti.

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FIBA TÜRKiYE'YE NE YAPMAK iSTiYOR ANLAMIYORuM

Milli Takım’da Melih Mahmutoğlu hakem kararlarına tepki gösterdi. Melih, “FIBA Türk Milli Takımı’na ne yapmak istiyor bilmiyorum ama bunun üzerinde duracağız. Ben 15-20 senedir profesyonel seviyede oynuyorum böyle bir faul görmedim hayatım boyunca. Üzülüyoruz yani bu kadar getirmişsin, maçı kazanmışsın. 3 saniye kala kendi sahanda hiçbir şey yapılmadan çalınan faul... Yazık, günah” diye konuştu. Milli basketbolcu taraftarlara seslenerek “Sinan Erdem’i dolduralım. İsterse 4-5 tane hakem gelsin sorun değil. Biz orada onları yenebilecek güçteyiz” dedi.

AKILLI OYNASAK KAZANABiLiRDiK

Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene yoğun takvimin kendilerini etkilediğini belirterek “Basit hatalarımız oldu. Eğer bir iki pozisyonda akıllı oynasaydık daha farklı olabilirdi. Tekrar söylüyorum; çok kısa süre antrenmanla hazırlanan maçları oynamak zordur. Takımımızı hazırlamak için şans bulamadık" dedi. Ene "Pazartesi günü bir kez daha maç oynayacağız ve bu karşılaşma çok daha zorlu olacak. Eğer biraz daha akıllı olsaydık ve biraz daha iyi oynayabilseydik Atina’dan bir galibiyet çıkabilirdik” ifadelerini kullandı.

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#A Milli Basketbol Takımı#Yunanistan#Basketbol

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