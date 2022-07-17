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Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya

#Milletler Ligi#İtalya#Brezilya
Milletler Liginde şampiyon İtalya

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden İtalya şampiyon oldu.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu’nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi’ni ikinci olarak tamamladı.

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Rene Karina Noemi (Arjantin)
İtalya: Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara (Lubian Marina, De Gennaro Monica)
Brezilya: Silva Carneiro Macris, Braga Guimaraes Gabri, Da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia (Alexandre Costa Nunes, Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Geraldo Teixeira Loren)
Setler: (25-23), (25-22), (25-22)
Süre: 80 dakika (28,26,26)
(MMG-TK-S)

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#Milletler Ligi#İtalya#Brezilya

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