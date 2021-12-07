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Milan Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milan Liverpool Şampiyonlar Ligi maçının detayları

#Milan#Liverpool#Milan Maçı
Milan Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta Milan Liverpool Şampiyonlar Ligi maçının detayları

Milan Liverpool maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını heyecanla takip ediyorlar. Milan Liverpool maçı bu akşam oynanacak. Peki, Milan Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları

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Milan Liverpool maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Son maçında gruptan lider olarak çıkan Liverpool ve Milan maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 23:00’da başlayacak. Mücadele San Siro'da gerçekleşecek.

MILAN LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak.  Karşılaşma San Siro'da oynanacak. Milan Liverpool maçı, Exxen’de canlı ekrana gelecek. Mücadeleyi Danny Makkelie yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN BUGÜNKÜ MAÇLARI

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

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23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

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#Milan#Liverpool#Milan Maçı

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