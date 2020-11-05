Milan Lille maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milan Lille maçı için geri sayım
Milan Lille maçı için heyecan giderek artıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaları heyecanla bekleyen futbolseverler maçların saat kaçta oynanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki Milan Lille maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya detaylar
Milan Lille maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçlarından olan Milan Lille karşılaşması 5 Kasım Perşembe günü yani bugün oynanacak. Maç saat 23:00’de başlayacak. İşte Milan Lille maçı hakkında bilgiler
Milan Lille maçı ne zaman, saat kaçta?
Heyecanla beklenilen Milan-Lille karşılaşması 05 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. AC Milan-Lille maçı 23:00'de başlayacak.
Milan Lille maçı hangi kanalda?
Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)
20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)
20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)
20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)
20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)
20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)
23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)
23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)
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