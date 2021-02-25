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GeriSpor Milan Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Milan Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Milan Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Milan Kızılyıldız maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde iki takım rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Milan ligde son iki maçını kaybetti. Liderliği de Inter'e kaptırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. İşte canlı yayın bilgileri

Milan Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesi bu akşam oynanacak. Oynanan ilk karşılaşmada iki ekip bir birine üstünlük sağlayamamış ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlanmıştı. Kızılyıldız kendi liginde son 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi ve bu karşılaşmaların sadece biri 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

 

MİLAN KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Milan Kızılyıldız maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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