Milan Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milan Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesi bu akşam oynanacak. Oynanan ilk karşılaşmada iki ekip bir birine üstünlük sağlayamamış ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlanmıştı. Kızılyıldız kendi liginde son 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi ve bu karşılaşmaların sadece biri 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

MİLAN KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Milan Kızılyıldız maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.