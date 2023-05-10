Canlı Anlatım: Milan Inter maçı

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Milan: 0

Inter: 2

Goller: 8' Dzeko, 11' Mkhitaryan

İLK 11'LER

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Diaz, Giroud

Inter: Onan, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, 🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Dzeko, Martinez

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

MILAN ANALİZİ

İtalya Serie A'da oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Milan, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında da Tottenham ve Napoli'yi eleyerek (4 maç - 2G 2B) adını yarı finale yazdırmaya başardı.

Kırmızı-siyahlı ekipte Tommaso Pobega kesin olarak yok. Rafael Leao için maç saatini bekleyeceğiz.

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TD Stefano Pioli; "Tottenham ve Napoli’yi eledik, herkesi eleyebiliriz..." dedi.

Beklerde Davide Calabria ve Theo Hernandez olacak.

Savunmanın önünde "Rade Krunic & Sandro Tonali" ikilisini izleyeceğiz.

Gole en yakın bölgede Oliver Giroud forma giyecek. Fransız golcüye ortadan Ismael Bennacer, kanatlardan Junior Messias ve Alexis Saelemaekers destek verecek.

INTER ANALİZİ

İtalya Serie A'daki son 4 maçında firesi olmayan Inter ise, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında Portekiz temsilcileri Porto ve Benfica'yı kupa dışına itti.

Robin Gosens ve Milan Skriniar dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Bazı kaynaklar milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'e yazarken, bazı kaynaklar da mavi-siyahlı ekibin "Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan & Nicolo Barella" orta üçlüsü ile maça başlayacağını öngörmüş.

Hücumda "Lautaro Martinez & Romelu Lukaku" ortaklığı göreceğiz.

Bir kanatta Denzel Dumfries, diğerinde Federico Dimarco olacak.