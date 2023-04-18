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Milan, Greenwood'u transfer etmek istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Premier League#Serie A#Manchester United
Milan, Greenwoodu transfer etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:00

İtalya Serie A ekibi AC Milan'ın Manchester United futbolcusu Mason Greenwood'u transfer etmek istediği iddia edildi.

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İspanya'da faaliyet gösteren Relevo adlı spor odaklı internet sitesi yaklaşık 1,5 yıldır resmi maça çıkmayan Mason Greenwood hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

İspanyol spor kuruluşunun haberine göre İtalya Serie A ekibi AC Milan, Mason Greenwood'u kiralık olarak transfer edebilmek için yaz aylarında Manchester United'a teklif yapacak.

GREENWOOD TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA YARGILANDI

Manchester United kariyerine fırtına gibi başlayan 21 yaşındaki Mason Greenwood'un kariyeri bir günde tersine döndü. 30 Ocak 2022 tarihinde Mason Greenwood tecavüz, saldırı ve ölümle tehdit etme şüphesiyle tutuklandı. Eski sevgilisine tecavüz etmeye yeltendiği suçlamasıyla yargılanan Greenwood, 2 Şubat 2022 tarihinde kefaletle serbest kaldı.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Premier Lig, Greenwood'u süresiz olarak futboldan uzaklaştırdı. 20 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Manchester United'da oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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Bu haberin ardından dünyaca ünlü bir futbol oyunu olan FIFA serisinin yapımcısı olan EA Sports şirketi de Greenwood'u oyundan sildiklerini açıkladı.

GREENWOOD'UN ÜZERİNDEKİ SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

3 Şubat 2023 tarihinde Greenwood'un üzerindeki suçlamaların düştüğü açıklandı. Yapılan açıklamada mahkemede kilit rol oynayan sanıkların ifadelerini geri çektiği ve yeni bir kanıta rastlandığı belirtildi.

Mahkeme verdiği karara göre üzerindeki suçlamalar düşen Mason Greenwood, kontratının devam etmesi sebebiyle 30 Haziran 2025' e kadar Manchester United'in futbolcusu. Fakat 21 yaşındaki oyuncu teknik direktör Erik Ten Hag'ın planları arasında yer almıyor.

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#Premier League#Serie A#Manchester United

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