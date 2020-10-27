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Haber Giriş: 27.10.2020 - 00:58 | Son Güncelleme:

Milan 3-3 Roma (Maç sonucu ve özeti)

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Milan 3-3 Roma (Maç sonucu ve özeti)
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Serie A'nın 5. haftasında Milan, İsveçli golcüsü Ibrahimovic'in 2 golle yıldızlaştığı maçta, 3 kez öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve Roma ile 3-3 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Roma ile 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Milan'ın gollerini; 2 ve 77'da Ibrahimovic, 47'de Alexis kaydetti. Roma'nın golleri ise 14' Dzeko, 71' Jordan (P), 84 Marash attı.

Milan 3-3 Roma (Maç sonucu ve özeti)

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