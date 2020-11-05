Milan 0-3 Lille (Yusuf Yazcı hat-trick yaptı)
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü haftada Milan ile Lille kozlarını paylaştı. Konuk ekipte Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı.
Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 22. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçen Lille, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 7'ye yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı.
Lille'de Yusuf Yazıcı 80, Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz ise 80. dakikada oyuna girdi.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu oyuna ikinci yarıda dahil oldu
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim; Ibrahimovic
Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Yusuf Yazıcı, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Ikone; David
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