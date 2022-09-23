Michy Batshuayi, Belçika'yı galibiyete taşıdı!

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta Belçika, konuk ettiği Galler’i 2-1 yendi. Başkent Brüksel’de oynanan maça damga vuran isim Fenerbahçeli Michy Batshuayi oldu. 10. dakikada Kevin De Bruyne’ye gol attıran Batshuayi, 37. dakikada bu kez kendisi fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkardı. Galler, 50’de Moore ile skoru 2-1’e getirdi. Belçika bu sonuçla 10 puana yükselirken, Galler 1 puanda kaldı.

WEGHORST SON 15 DAKİKADA ŞANS BULDU

Bu grubun lideri Hollanda ise Beşiktaşlı Wout Weghorst’un son 15 dakika görev yaptığı Polonya deplasmanında 2-0 galip geldi. Portakalların gollerini 13’te Gakpo ve 60’ta Bergwijn attı. Bu sonuçla Hollanda 13 puana yükseldi. Polonya ise Galler gibi 1 puanda kaldı.

HIRVATİSTAN VE FRANSA DA KAZANDI

Diğer sonuçlar: A LiGi 1. Grup: Hırvatistan-Danimarka: 2-1, Fransa-Avusturya: 2-0. · C LiGi 3. Grup: Kazakistan-Belarus: 2-1, Slovakya-Azerbaycan: 1-2. · D LiGi 1. Grup: Letonya-Moldova: 1-2, Liechtenstein-Andorra: 0-2

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