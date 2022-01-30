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MHP Riesen-Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? İşte müsabakadan ayrıntılar

#MHP Riesen-Galatasaray Nef Basketbol Maçı#Galatasaray Nef#Seoanasayfa
MHP Riesen-Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman İşte müsabakadan ayrıntılar

Temsilcimiz Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında boy gösterecek. Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak. Peki, MHP Riesen-Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman?

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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk turunda mücadele ettiği E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirdi. MHP Riesen de organizasyonun ilk turunda yer aldığı A Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider olarak tamamladı. İşte, MHP Riesen-Galatasaray Nef basketbol maçı

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu’ndaki ilk maçında MHP Riesen Ludwigsburg takımına konuk olacak.

Almanya’nın Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da 31 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak. Maç Tivibu Spor’dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da DeVaughn Akoon-Purcell 21.5 sayı ortalamasıyla takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Alman temsilcisinde ise Justin Simon 16.7 sayı sayı ortalamalarıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

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Galatasaray Nef, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi’nde 3 Şubat Perşembe günü oynayacağı Hapoel Holon müsabakasına hazırlanacak.

 

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