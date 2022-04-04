MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg görevinden ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, yazılı bir açıklama yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı. Uilenberg’in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, “Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim” ifadelerine yer verdi.

“Bu kararı desteklemeyeceğimi Ferhat Gündoğdu’ya söyledim”

Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.



“Tahkim Kurulu’nun hakem ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum”

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Tahkim Kurulu’nun hakemlerin itirazını kabul ederek kararın yürütülmesini durdurmasına sevindiğini aktaran Uilenberg, “Futbol Federasyonu Başkanına da 2 kez eposta atıp, Cüneyt Çakır’ın ki 12 yıldır TFF’nin en iyi reklamlarından biri olan hakeminin kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. 8 Mart tarihinden bugüne kadar umudum Türkiye Futbol Federasyonundaki akil insanların müdahil olması ve bu delice kararı iptal etmeleriydi. Tahkim Kurulu’nun adil, bilgili ve güçlü bir şekilde tek doğru kararı alarak hakemlerin ve gözlemcilerin lehine karar vermesinden çok mutlu oldum. Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ise bağımsız bir kurul olan Tahkim Kurulu’nun kararına uymanın gerekli olmadığı yönünde oldu. TFF’nin Yönetim Kurulu ise MHK’nin bu yaklaşımını inanılmaz bir şekilde kabul ediyor” diye konuştu.



“MHK ile işbirliğimi sonlandırıyorum”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğini noktaladığını aktaran Uilenberg, “Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanına güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dâhil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum” dedi.



“Sizlerle çalışmak benim için gurur oldu”

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Çalıştığı hakemlere iyi dileklerini ileten Uilenberg, “TFF’ye herşeyin en iyisini diliyorum, 2010 yılından beri, 3 sene ara verdim, TFF’ye geçirdiğim bu harika zaman için teşekkür ederim. Türkiye benim ‘İkinci Vatanım’ oldu, çok iyi insanlarla çalıştım ve harika misafirperverlik gördüm. Sevgili hakemler, sizlerle bu kadar uzun süre çalışmak benim için gurur oldu. Sizlere her şeyin en iyisini diliyorum, sağlıkla kalın, ailenizle beraber iyi bir gelecek dilerim. En iyi dileklerimle” açıklamasını yaptı.