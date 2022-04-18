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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bıraktı, yeni başkan Sabri Çelik

#Futbol#Sabri Çelik#MHK
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bıraktı, yeni başkan Sabri Çelik
Adil Demirçubuk

Merkez Hakem Kurulu başkanı ve üyeleri, istifalarını TFF yönetimine sundu. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi çok sayıda hakemi liste dışı bıraktığı için ağır eleştirilere hedef olan Ferhat Gündoğdu, baskılara daha fazla dayanamadı. Yeni MHK Başkanı olması beklenen Sabri Çelik, 16 Haziran’daki TFF Genel Kurulu’na dek bu görevi yürütecek.

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Futbolda istifalar bitmek bilmiyor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve bazı yönetim kurulu üyelerinin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu da ekibiyle birlikte görevi bıraktı. Konu ile ilgili olarak TFF’den yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte başkanımız Servet Yardımcı’ya istifasını sunmuştur” denildi.

MHK Başkanlığı 172 gün sürdü

27 Ekim 2021’de Serdar Tatlı’nın yerine MHK Başkanlığı’na getirilen Gündoğdu, 172 günlük görev sürecinde Türk futbol tarihinin en büyük hakem operasyonunu gerçekleştirmişti. Gündoğdu MHK’si 8 Mart’ta bir açıklama yaparak, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi 13 Süper Lig hakeminin de bulunduğu çok sayıda hakem ve gözlemciyi liste dışı bırakarak görev vermemişti.

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Tahkim’e rağmen geri adım atmadı

Tahkim Kurulu, söz konusu hakem ve gözlemcilerin itirazlarını haklı bulup kararı iptal etmesine rağmen Gündoğdu MHK’si geri adım atmamıştı. Ferhat Gündoğdu, kamuoyunda büyük yankı yaratan bu operasyonla ilgili, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ya da herhangi bir kulübün bu kararda payı yok. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden ben sorumluyum” açıklamasını yapmıştı.

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Çelik daha önce 2 kez başkanlık yaptı

Ferhat Gündoğdu’dan boşalan MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik’in getirilmesi bekleniyor. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK’lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturacağı ekip, 16 Haziran’da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu’na dek MHK’yi yönetecek. Bu Genel Kurul’da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

GÜNDOĞDU’NUN GÖREVDEN EL ÇEKTiRDiĞi HAKEMLER GERi DÖNÜYOR

Ferhat Gündoğdu ve ekibinin istifasıyla birlikte akıllara, “Liste dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin durumu ne olacak?” sorusu geldi. Gündoğdu’nun yerine Sabri Çelik’in getirilmesinin ardından söz konusu hakem ve gözlemcilerin tamamının görevlerine dönmeleri bekleniyor.

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SABRi ÇELiK KiMDiR?

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1959’da İstanbul’da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig’de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. 2004-2005 yıllarında ve 2019’da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

 

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#Futbol#Sabri Çelik#MHK

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