Mevlüt Erdinç'in yeni takımı Ümraniyespor oldu!

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Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren, sezon başında 1. Lig ekibi Kocaelispor'a imza atan ancak sözleşmesi feshedilen Mevlüt Erdinç, yine 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mevlüt! Kulübümüz Mevlüt Erdinç'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Mevlüt’e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kocaelispor'da 8 lig maçında süre alan ve gol atamayan Mevlüt Erdinç, ayrılık sonrası Fransa'da futbola başladığı Socheaux ile idmana çıkmıştı.