Metz 0-2 Lille (Maçın özeti)

Fransa Ligue 1'de 32. hafta maçında Metz ile Lille kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Lille 2-0'lık skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Burak Yılmaz ve 89. dakikada Zeki Çelik kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 69 oldu ve liderliğini sürdürdü. Metz ise 42 puanda kaldı.



Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı.

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