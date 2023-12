Metin Öztürk'ten Kopenhag maçı öncesi flaş açıklama! "Bahaneyle işimiz yok..."

Haberin Devamı

Maçların kolayı veya zoru olmadığını ifade eden Metin Öztürk, "Maçların biliyorsunuz kolayı veya zoru yok. Her maç 90 dakika oynanıyor. Avrupa'da da bu böyle. Yurt içinde de böyle. Kopenhag'ın biliyorsunuz bizim için çok özel bir önemi var. Tam 23 sene önce bir mayıs ayında biz UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdik. Arkasından da akabinde Monako'da orada Arsenal'i, öbür tarafta da Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı getirdik. Orada başroldeki kahramanlarımızdan biri de Okan Buruk'tu. Okan buruk bugün öğrencileriyle beraber teknik direktör olarak orada. Bizim görev süremiz mayısta bitiyor. İnşallah Okan hocamız 10 sene daha takımın başında kalıp hem Avrupa'da hem de Türkiye'de Galatasaray'ımızı arzu ettiğimiz yerlere götürmeye devam edecek. Şu an 3 puan dışında bir alternatif düşünmüyoruz. Zaten kadroları tartıya vurduğunuzda da 3 puana yakın olan taraf Galatasaray" şeklinde konuştu.



"BİZİM BAHANEYLE İŞİMİZ YOK"



Manchester United ve Bayern Münih maçlarında hakemden yana dertli olduklarını ifade eden Metin Öztürk, "Bugüne kadar oynadığımız maçlarda özellikle Avrupa'da hakemden yanan çok dertli olduk. Gerek Manchester maçında gerek Bayern Münih maçında… bugün 5 puanla gidiyoruz. Belki 8, belki de 9 puanla gidecektik. Hakkımız yendi ama Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüpler bahanelere sığınmazlar. Biz orada gider hakeme takılmadan 3 puanı alırız. Bizim bahaneyle işimiz yok. Biz Galatasaray'ız. Hedeflerimiz büyük. Hakemlerden yana her takımın endişesi var. Sadece biz büyük takımız. Hakeme değil, sahaya odaklanacağız. Hiçbir zamanda mazeretimiz hakem olmayacak" dedi.

Haberin Devamı

"ELİMİ KALBİME KOYUP MAÇI İZLEYECEĞİM"



Kopenhag maçını yüzde yüz kazanacaklarını ifade eden Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Benim hiç öyle itikatlarım yoktur. Elimi kalbime koyup maçı izleyeceğim. Maçı kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Ben bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlarla devam ederiz ona bakacağım. Arkasından odağımızda Sivasspor maçı var. Aslında bizim için de iyi olacak. Soğuk bir şehirden başka bir soğuk şehre geçeceğiz. Ama Kopenhag ne kadar soğuk olursa olsun o 2000 yılında içimizi öyle bir ısıttı ki bizim için her zaman aynı sıcaklık muhafaza edilecek" diye konuştu.



"DİVANLARDAN VE YÖNETİMLERDEN ÖNCE ŞAHSEN İLK İTİRAZI BEN YAPMIŞTIM"



Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanması hakkında konuşan Öztürk, "Divanlardan ve yönetimlerden önce şahsen ilk itirazı ben yapmıştım. Onun da mantığı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında burada olsa iyi olurdu. Bu bir temenniydi. Şimdi karar vericinin sizin olmadığınız bir yerde düşünceniz temenniden öteye geçmez. İki Türk takımı Arabistan'a gidecek. Oraya Avrupa'nın diğer takımları da gidiyor. Arsenal ve Milan'da gidiyor. Maçlarını oynuyorlar ve geliyorlar. Bizim hassasiyetimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında burada olmasıydı. Orada olur. Biz de televizyondan seyrederiz. Kupayı alır döneriz" yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlarının her zaman istedikleri gibi olmayabileceklerini söyleyen Metin Öztürk , "Hayır. Galatasaray buna onay vermedi. Ama Galatasaray'ın onayına gerektiren bir durum değil. Yani şurada uçak tarifesini değiştirse benim onayıma tabii değil ki. Ben orada yolcuyum. Burada da karar verici olan futbol federasyonu. Futbol federasyonu da bu konuda dahil çok fazla yıpratmamak lazım. İyi niyetle çalışıyorlar. Her zaman onların kararları bizim istediğimiz kararlar olmayabilir. Ama sadece 20 takım değil; Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Amatör Ligler ve Bal Ligi'nde yüzlerce takım var. Onlarda ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.Son olarak yarın oynanacak Kopenhag karşılaşmasından galibiyetle döneceklerini ifade eden Öztürk, "Akşam keyifle seyretsinler. Kazanacağız ve döneceğiz. Çünkü biz Galatasaray'ız. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" dedi.