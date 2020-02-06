Metin Öztürk, Galatasaray için kolları sıvadı! İlk açıklama...

Maslak Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıda Öztürk üyelere bir konuşma gerçekleştirdi. Öztürk, toplantının gerçekleşme amacını “Camianın gönlünde yatan aslanı” görmek ve nasıl bir Galatasaray istediğini anlamak olarak ifade etti. Çok sayıda üyenin katılım gösterdiği toplantıda Prof Dr. Emre Alkin moderatörlüğü üstlendi. Alkin’in yönetiminde gerçekleşen toplantıda üyelerin fikir ve talepleri doğrultusunda Galatasaray’ın güncel ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunlarına dair çözüm önerileri üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

ÖZTÜRK’TEN ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Toplantının açılış konuşmasında katılımcılara seslenen Metin Öztürk; “Burada toplanmamızın sebebi, mevcut yönetimi veya daha öncekileri eleştirmek değil, aksine camia için faydalı fikirleri bir potada toplayıp ortak akıl yaratmaktır.

Galatasaray Kulübü’nün sadece futboldan ibaret olmadığını, Galatasaray’ın bir değerler bütünü olduğunu tekrar hatırlayıp, fabrika ayarlarımıza geri dönüş yapmak için, bir düşünce ve fikir birliği oluşturmak bu toplantının hedefi olmalıdır.

Camiamızın ihtiyaçlarını, gönlünde yatan aslanı, taleplerini ve nihayetinde nasıl bir yönetim görmek istendiğini sizlerden gelen görüşler doğrultusunda anlamaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

2021 seçimlerine başkan adayı olarak hazırlanan ve bu konuda uzun süredir çalışmalar yaptığı bilinen Metin Öztürk’ün, olası bir erken seçimde de aday olacağı belirtiliyor.





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