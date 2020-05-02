Mesut Özil'den Kızılay'a anlamlı yardım!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, anlamlı bir bağışa imza attı. Özil, Kızılay'ın Ramazan Ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek verdi. Bu bağışla Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verilecek.



Geçen yıl Amine Gülşe ile evlenen ve düğün yemeğini Kızılay'a bağışlayarak 16 bin kişiye yardım eden Mesut Özil'e, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.





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