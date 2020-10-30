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Mesut Özil'den ayetli paylaşım! 'İslam'da terörün yeri yoktur'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kuran-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.
Mesut Özil, sosyal medyadan 'İslam'da terörün yeri yoktur' sözleriyle Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.
İşte Mesut Özil'in paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:
"Her kim masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş olur. Her kim bir insanın canını kurtarırsa bütün insanlığın canını kurtarmış olur"
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