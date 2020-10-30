Mesut Özil'den ayetli paylaşım! 'İslam'da terörün yeri yoktur'

Mesut Özil, sosyal medyadan 'İslam'da terörün yeri yoktur' sözleriyle Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.

İşte Mesut Özil'in paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:

"Her kim masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş olur. Her kim bir insanın canını kurtarırsa bütün insanlığın canını kurtarmış olur"

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