Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Acun Ilıcalı 'dünyaca ünlü futbolcu' dedi, işin aslı ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı'nın, Survivor All Star 2024'e dünyaca ünlü eski bir futbolcunun katılacağını söylemesiyle birlikte birçok ismin adı ortaya atıldı.

Ilıcalı son bölümün tanıtımında yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sercan Yıldırım ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Survivor'a gideceği iddiaları ortaya atıldı.

Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşmıştı.

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ILICALI'NIN BAHSETTİĞİ İSİM MESUT ÖZİL DEĞİL

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Survivor adasına gidecek olan ünlü futbolcu Mesut Özil değil. Mesut Özil'in bu yönde bir düşüncesi olmadığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı'nın adaya davet ettiği kişinin son dönemde futbolu bırakmış efsane isimlerden biri olacağı tahmin ediliyor.

İşte Mesut Özil'in son hali: