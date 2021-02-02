Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Hatayspor ve Galatasaray maçında oynayacak mı?

Mesut Özil ne zaman maça çıkacağı ile futbolseverlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Galatasaray maçında kadroda yer verilmesi beklenen Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosunda yer alıyor. Peki, Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MESUT ÖZİL NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?

Son haftaların en formda takımı görüntüsündeki Fenerbahçe'de ise Mesut Özil deplasman kafilesinde yer aldı. Kulübe yakın kaynaklar Özil'in maça yedek başlayacağını, gidişata göre süre alabileceğini söylerken; Pelkas'ın sakatlığı ve Sosa'nın son anda ortaya çıkan rahatsızlığı sonrası sürpriz bir hamle de görebiliriz...