Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Özil'in eşi kimdir?

Mesut Özil, transferin odağında yer alması dolayısıyla kariyeri ile gündemde yer almaya başladı. Futbol kariyerini Almanya, İspanya ve İngiltere'de geçiren Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile çıktığı 92 maça çıkmış ve 23 kez fileleri havalandırmıştır. İşte, Mesut Özil hakkında merak edilen detaylar

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil'in hayatı ailesinin Almanya'ya göç etmesiyle şekillendi. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Mesut Özil'in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir.

Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan £42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç millî takımına karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana millî takımına atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.FIFA Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası SV Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

MESUT ÖZİL NERELİ?

Mesut Özil aslen Zonguldaklıdır. Ancak Gelsenkirchen'de doğmuş ve Almanya'da büyümüştür.

MESUT ÖZİL KAÇ YAŞINDA?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 doğumludur.

MESUT ÖZİL'İN EŞİ KİMDİR?

Mesut Özil'in eşi, Amine Gülşe'dir. Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlandı.