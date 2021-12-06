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"Mesut ile Nani çok iyi oynar..."

#Fenerbahçe#Nani#Mesut Özil
Mesut ile Nani çok iyi oynar...

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u farklı bir skorla yenmesi sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti. Taraftarlar eski futbolcuları Luis Nani’nin takıma yeniden gelmesini istediklerini dile getirdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti kutladı. Özellikle eski futbolcuları Luis Nani’nin takıma yeniden gelmesini istediklerini dile getiren taraftarlar, Mesut Özil ile birlikte iyi bir performans sergileyeceklerini ifade ettiler.

"MESUT İLE NANİ ÇOK İYİ OYNARLAR"

Rizespor karşısında çok iyi oyun sergilendiğini dile getiren bir taraftar, sarı-lacivertli ekibin ligin birinci sırasında olması gerektiğini ifade ederek, "Trabzonspor ile aramızda çok büyük puan farkı var. Bence şu an Nani lazım bizim takımımıza. Mesut Özil ile çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Hala gerideyiz bununla kendimizi avutmamamız lazım. İlk 11’imiz hala belli değil. Rizespor galibiyeti de beklendik bir galibiyetti bizim için" dedi.

Fenerbahçe’nin 4-0 kazandığını hatırlatan sarı-lacivertli bir başka taraftar, "Çok mutluyuz. Şampiyonluk yolunda gidiyoruz hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’den maç için geldiğini söyleyen bir diğer sarı-lacivertli taraftar ise "Çok mutluyuz, Eskişehir’den buraya geldik. Ses de kalmadı ama değecek. İnşallah Nani de gelecek hep beraber şampiyonluğa gideceğiz" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Nani#Mesut Özil

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