Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mesut Bakkal'dan taraftara çağrı! "Lütfen stadı doldurun..."

#Denizlispor#Mesut Bakkal#Spor Toto 1. Lig
Mesut Bakkaldan taraftara çağrı Lütfen stadı doldurun...

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Biz her maça talibiz. Kendi sahamızda oynanan maçlara bir kat daha talibiz. Denizli kenti bizden vazgeçmesin. Denizlispor takımı bir tane. Lütfen herkes bu maçı tercih etsin, taraftarımız pazar günü stadı doldursun" dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü kurtuluş yolunda evinde Tuzlaspor’la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal taraftara çağrıda bulundu.

Altaş Denizlispor’un ligde kalacağını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen hafta Kocaeli’de maça girmeyeceklerini bile bile 2 otobüs gelen taraftara teşekkür ediyorum. Hem maça girmeyecekler, hem maçı izleyemeyecekler ama sabah otelin önünde bir baktım Denizlispor taraftarı dolaşıyor. Sağ olsunlar, giremeyecekleri maça geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Biz her maça talibiz. Kendi sahamızda oynanan maçlara bir kat daha talibiz. Geldiğimiz noktanın farkındayız. Neler yaptığımızı biliyoruz, hem güç açısından hem oyun açısından. Denizli kenti bizden vazgeçmesin. Denizlispor takımı bir tane. Lütfen herkes bu maçı tercih etsin, taraftarımız pazar günü stadı doldursun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Mesut Bakkaldan taraftara çağrı Lütfen stadı doldurun...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizlispor#Mesut Bakkal#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı