Mesut Bakkal'dan taraftara çağrı! "Lütfen stadı doldurun..."

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Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü kurtuluş yolunda evinde Tuzlaspor’la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal taraftara çağrıda bulundu.

Altaş Denizlispor’un ligde kalacağını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen hafta Kocaeli’de maça girmeyeceklerini bile bile 2 otobüs gelen taraftara teşekkür ediyorum. Hem maça girmeyecekler, hem maçı izleyemeyecekler ama sabah otelin önünde bir baktım Denizlispor taraftarı dolaşıyor. Sağ olsunlar, giremeyecekleri maça geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Biz her maça talibiz. Kendi sahamızda oynanan maçlara bir kat daha talibiz. Geldiğimiz noktanın farkındayız. Neler yaptığımızı biliyoruz, hem güç açısından hem oyun açısından. Denizli kenti bizden vazgeçmesin. Denizlispor takımı bir tane. Lütfen herkes bu maçı tercih etsin, taraftarımız pazar günü stadı doldursun" ifadelerini kullandı.

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