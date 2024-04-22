Mest eden El Clasico'da Arda Güler burukluğu

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Öyle bir maç oldu ki pür dikkat kesildiğimiz, ayakta izlediğimiz, derin derin nefes aldığımız, hayranlıkla seyre daldığımız bir maç...

Oyun akışkanlığı o kadar üst seviyedeydi ki; bazen coşkun bir ırmak bazen ses hızını aşan bir uçak bazen doludizgin atan bir kalp gibi...

Pozisyon zenginliği o denli yüksekti ki; seyretmeye doyamadık, bitmesin istedik...

İMİTASYONLARINI UNUTTURDU

Son zamanlarda imitasyonunu izlediğimiz El Clasicoları unutturan bir El Clasico izledik!

Jose Mourinho - Pep Guardiola'nın El Clasico'ları gibi heyecan dolu, Cristiano ve Messi çarpışmasını izlediğimiz gibi keyif dolu bir El Clasico...

İki takımın da kazanmayı arzuladığı, var gücüyle savaştığı, hata yapmaktan korkmadığı, temkini elden bıraktığı, cüretkar bir El Clasico...

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Tahmin edilemez, ön görülemez, önlem alınamaz, tam bir El Clasico şöleni...

Geriye düşenin yılmadığı, öne geçenin gole doymadığı, düşenin sızlanmadığı, oyunun durmadığı, adıyla müsemma bir klasik izledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTASINDA HARİKA KAPANIŞ

Harika maçlar izlediğimiz Şampiyonlar Ligi haftasını böyle güzel bir derbiyle bitirmek lezzetli bir yemeğin üzerine, güzel bir tatlı yemek gibi oldu.

Kısa süreliğine de olsa dertleri unutturdu, kalpleri coşturdu ve zihinleri rahatlattı.

HEM REAL HEM BARÇA KAZANDI

Bir şampiyonluk mücadelesi olmasına rağmen oyunu çirkinleştirmekten uzak, yorgunluk bahanesine sığınmadan, futbolun tüm güzellikleri sahaya yansıtmaya çalışan iki takım da futbol severlerin gözünde kazanan...

ŞAMPİYONLUK GOLÜ

Evet, Real Madrid harika bir geri dönüşe imza atarak ligdeki en yakın rakibi Barcelona'yı mağlup etmesi şampiyonluğa atılan en büyük adım oldu.

Tabii ki Jude Bellingham'ın son sözü söyleyen golü, Real Madrid'in LaLiga'daki şampiyonluk golü oldu.

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Ve yine Real Madrid son zamanlarda Barcelona karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Ancak her iki takım da ortaya koydukları istek ve muazzam futbolla izleyenlere büyük keyif verdi.

ARDA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Bu güzel futbol ortamında gözümüz ve kulağımız yine milli futbolcumuz Arda Güler'deydi.

Yedek başladığı karşılaşmada Carlo Ancelotti ısınmaya gönderse de beraberlik golünün ardından oyuna almaktan vazgeçti.

Kısa süre de olsa Arda Güler'i bu müthiş El Clasico'da izlemek isterdik ancak olmadı, bu da futbol şölenin tek eksik yanıydı.

Arda'nın maç sevincine katılmaması bizleri üzse de Carlo Ancelotti'nin gelecek maçlarda daha fazla süre alacağını söylemesi umut verdi.

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