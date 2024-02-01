Messi'nin Barcelona’daki ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmada! 300 bin sterlin...

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Lionel Messi’nin 13 yaşındayken Barcelona takımında ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete, 18-27 Mart tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da Bonhams adlı müzayede evi tarafından 300 bin sterlinden başlayan fiyatlarla açık artırmada satışa çıkacak.

Aralık 2000'de imzalanan peçete, dönemin teknik direktörü Carles Rexach'ın Messi'yi transfer etme taahhüdünü taşıyor.

Peçete aynı zamanda İspanyol kulübünün transfer danışmanı Josep Minguella ve Messi'yi tavsiye eden menajer Horacio Gaggioli tarafından da imzalandı.

Bonhams, açık artırmada satılacak peçetede sözleşmeye ilişkin yayımladığı makalede, “Barcelona'da, 14 Aralık 2000 tarihinde, Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın teknik direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve bazı karşıt görüşlere rağmen, Lionel Messi ile anlaşılan miktarlar dahilinde kalındığı sürece sözleşme imzalamayı taahhüt eder” ifadelerine yer verdi.

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