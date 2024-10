Messi ve Ronaldo, Andres Iniesta'ya Ballon d'Or borçlu

Haberin Devamı

Her adımında atmosferi değiştiren, her hareketini bir hikayeye dönüştüren, izleyenleri büyüleyen bir balet.

Tuval üzerindeki ustalığı, bazen sert, bazen yumuşak dokunuşları, her fırçada bir tablo yaratan ressam.

Kelime seçimindeki titizliği, sınırları zorlayan imgeleri, duygusal derinliği, her dizedeki ahengiyle bir şair.

Bir güvercin kadar zarif, bir gladyatör kadar savaşçı, stratejik düşünme kabiliyeti, liderlik yeteneği, taktik bilgisi, disiplin ve azmiyle bir maestro.

Kimden mi bahsediyoruz; ömrünü futbola adamış, hayal dahi edilemeyecek başarıları birçok kez yaşamış, futbolculuk kariyerine 38 kupa sığdırmış Andres Iniesta'dan.

Futbola Barcelona'nın meşhur akademisi La Masia'da başlayan bu mütevazı kişilik, 12 yaşındayken babasının krampon alabilmek için 3 ay para biriktirdiği ve nereden geldiğini her daim hatırlayan bir futbol emekçisi.

Barcelona A Takım formasını ilk kez 2002 yılında giyen, 2004-2005 sezonundan itibaren Katalan devinin demirbaşlarından olan Andres Iniesta, 2009'da 6 kupa birden kazanan tarihi kadronun bir neferi.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hem şampiyonluk yaşayan hem de yılın takımında yer alan Andres Iniesta, 2010 yılında ise İspanya'nın kaderini değiştiren oyuncu.

Andres Iniesta, Afrika'da oynanan Dünya Kupası finalinde Hollanda'ya 117. dakikada attığı golle ülkesi İspanya'ya tek dünya şampiyonluğunu yaşatan bir kahraman.

Bu kadife ayak, 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadronun bir üyesi olmanın yanı sıra turnuvanın en değerli oyuncusu aynı zamanda.

1 kez Dünya Kupası, 2 kez Avrupa şampiyonluğu, 9 LaLiga zaferi, 7 İspanya Süper Kupası, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupası kazanan Andres Iniesta, tüm kariyeri boyunca toplamda 38 kupa zaferi yaşayan nadide isimlerden.

İspanyolların efsanesi, 2012 ve 2016 yıllarında UEFA tarafından Avrupa'da en iyi oyuncu ödülüne layık görülse de Messi ve Ronaldo hegemonyasındaki Ballon d'Or'da maalesef Altın Top ödülüne layık görülmedi.

Ancak her futbolseverin, her sanatseverin, her satrançseverin gönlünde bir kez da olsa bu ödüle layık görüldü...

Andres Iniesta'nın veda videosunda Louis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique ve Vicente del Bosque gibi büyük isimler övgü dolu ifadeler kullansa da onu en güzel anlatan cümle Barcelona'nın eski altyapı sorumlusu, sportif ve teknik direktörü Lorenzo Serra Ferrer'den geldi: Öğrenci olmadan önce, öğretmen olan biri. O, her şeyi önceden biliyordu.

Futbol, sana minnettar efsane ve futbol sana borçlu...