Messi transferinde flaş gelişme! 15 valizli gizli seyahat...

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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, dev kulüple sözleşmesinin son haftalarını yaşıyor. Önünde PSG de dahil bol sıfırlı teklifler olan Lionel Messi'nin ne karar vereceği belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

15 VALİZLE, AİLECEK BARSELONA'YA

Bugün İspanya ve Fransa basınında yer alan haberlerde Lionel Messi ve ailesinin 15 valizle Barselona'ya gittikleri belirtildi. Messi ve ailesinin gazetecilerin olmadığı farklı bir kapıdan havalimanından ayrıldığı ifade edilirken, Arjantinli yıldızın sağ kolu olduğu bilinen Pepe Costa'nın ise 15 valizle birlikte alandan çıkış yaptığı görüntülendi.

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Bol valizli bu seyahat, Messi'nin Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Gerard Romero da bir canlı yayınında Messi'nin eski kulübüne geri döneceğini, sürecin adım adım ilerleyeceğini söyledi.

LAPORTA: MESSİ DÖNECEK

Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz hafta Negreira Davası ile ilgili düzenlediği ve flaş ifadeler kullandığı basın toplantısının sonunda biz gazetecinin; "Messi geri dönecek mi?' şeklindeki sorusuna; 'Evet!' yanıtını vermişti.

MESSI: "TANRI NE İSTERSE O OLACAK!"

Geleceği hakkında birçok iddia bulunan Lionel Messi, kendisinin oynadığı bir reklam filminin çekiminde konuyla ilgili soruya cevap vermiş ve şunları söylemişti: "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak."

MESSI'YE 4 TAKIMIN İLGİSİ VAR

Messi'nin bu sezonun sonunda Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi sona erecek. Bu sebeple yıldız oyuncu hakkında her geçen gün farklı iddialar ortaya atılıyor. İşte 35 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği iddia edilen 4 takım:

Barcelona: Barcelona, eski yıldızını istiyor. Messi ise yuvasını. İki tarafta bu transfer için istekli fakat ekonomik zorluklar bu transfere engel olabilir. Başkan Joan Laporta'nın bugün basın toplantısı düzenlediği Negreira Davası da transferi zora sokuyor.

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Paris Saint-Germain: Fransız ekibi, taraftarlar tarafından tepki görmesine rağmen yıldız futbolcusu ile yollarını ayırmayı düşünmüyor. PSG, Messi'ye sözleşme yenileme teklifini iletti.

Al Hilal: Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın Suudi Arabistan Ligi'ndeki en büyük rakibi olan Al Hilal, rakibine Messi transferi ile karşılık vermek istiyor. Arabistan ekibi, Arjantinli yıldıza yıllık 300 milyon Euro kazanacağı bir kontrat teklif etti.

Inter Miami: Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS (Amerika'nın en üst düzey futbol ligi) ekibi Inter Miami'de Messi'yi transfer etmek istiyor. David Beckham'ın Messi'ye yüksek bir maaşın yanında kulüpten yüzde beşlik bir hisse de teklif ettiği iddia edildi.